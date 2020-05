แผ่นดินไหวแรงเขย่ายูนนาน ดับ 4 ศพ เจ็บหลายสิบ (คลิป)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 5.0 แมกนิจูด ที่มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ (18 พ.ค.) ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น แรงสั่นสะเทือนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บอีก 23 ราย

รัฐบาลท้องถิ่นยูนนานเปิดเผยทางโซเชียลมีเดียว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นไม่ลึกนักที่เมืองเฉียวเจีย ขณะที่สำนักงานธรณีวิทยาของจีนระบุว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นใกล้กับเมืองจ้าวถงที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 6 ล้านคน วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 5.0 แมกนิจูด

ด้านสำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ถูกส่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในชุมชน 16 แห่งในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

#UPDATE: 4 killed, 23 injured as of 6am, Tuesday, after a 5.0-magnitude #earthquake hit southwest China's Yunnan Province on Monday night. Rescue mission is underway. pic.twitter.com/I0vOgmhHW4

— People's Daily, China (@PDChina) May 19, 2020