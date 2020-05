แห่แชร์! คลิปแผ่นดินไหวขณะนายกฯกีวีสัมภาษณ์สด ชื่นชมคุมสติดี

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวขณะที่นางจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ กำลังไลฟ์สัมภาษณ์สดผ่านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น โดยจุดศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตามนางอาร์เดิร์น ไม่ได้แสดงอาการตกใจและให้สัมถาษณ์ต่อได้อย่างใจเย็น

แผ่นดินไหวดังกล่าวมีขนาด 5.8 แมกนิจูด มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองเลวิน เมืองใกล้กับกรุงเวลลิงตันไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 30 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดินราว 37 กิโลเมตร

โดยอาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ผู้ได้รับคำชื่นชมหลังพานิวซีแลนด์ ผ่านวิกฤตเหตุกราดยิง ภูเขาไฟระเบิด รวมถึงการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเวลานี้ กำลังให้สัมภาษณ์ไลฟ์สดจากอาคารรัฐสภาหรือ “บีไฮฟ์”

โดยอาร์เดิร์น ระบุกับพิธีกรว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเล็กน้อยที่อาคารรัฐสภาที่เธออยู่ ขณะที่กล้องและข้าวของรอบๆตัวเธอสั่นไหว โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ระบุต่อว่า แรงสั่นไหวรุนแรงพอสมควรอย่างไรก็ตามตนไม่ได้รับอันตรายและอาคารก็แข็งแรงดี ก่อนจะให้สัมภาษณ์ต่อ โดยคลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์ของอาร์เดิร์น ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวไม่ได้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือความเสียหายใดๆเกิดขึ้น โดยแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในช่วงเวลาราว 30 วินาที อย่างไรก็ตามส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากตื่นตระหนกวิ่งออกมาจากตัวอาคาร บางคนต้องมุดไปหลบใต้โต๊ะ

A 5.8 magnitude earthquake struck New Zealand, causing some buildings to rattle and shake.

When it hit, New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern was in the middle of doing a TV interview with @TheAMShowNZ.

She didn’t even flinch. pic.twitter.com/bYfGF62N6U

— Muhammad Lila (@MuhammadLila) May 25, 2020