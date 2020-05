ค่ายแอปเปิล ได้ มาร์ติน สกอร์เซซี-ลีโอนาร์โด-โรเบิร์ต เดอ นีโร ร่วมงานในหนังใหม่

รอยเตอร์ รายงานบริษัท Apple Inc เซ็นสัญญาสร้าง Killers of the Flower Moon ได้ มาร์ติน สกอร์เซซี ผู้กำกับดังรุ่นครูกำกับในผลงานเรื่องนี้ที่จะเป็นการประชันบทบาทกันระหว่าง ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ พระเอกฮอลลีวู้ดดังวัย 45 กับ โรเบิร์ต เดอ นีโร พระเอกเจ้าบทบาทวัย 76 นับเป็นผลงานภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เรื่องที่สองจากค่ายแอปเปิล หลังจากมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก Greyhound แสดงนำโดย ทอม แฮงค์ ออกฉายเมื่อปีที่แล้ว

ข่าวอ้างวารสารวอล สตรีท เจอร์นอล และ เดดไลน์ ระบุว่า คิลเลอร์ ออฟ เดอะ ฟลาวเวอร์ มูน (Killers of the Flower Moon ) จะสร้างในนาม Apple Original Film จัดจำหน่ายโดย ViacomCBS Inc ของค่ายพาราเมาน์ พิคเจอร์ที่จะจัดจำหน่ายไปทั่วโลก

ขณะที่วารสารวอล สตรีท เจอร์นอล รายงานว่า ค่ายแอปเปิล สามารถเอาชนะเน็ตฟลิกซ์ อิ้งค์ คู่แข่ง ซึ่

สนใจอยากสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ค่ายแอปเปิลปฎิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆ ขณะที่ ViacomCBS ยังไม่ให้ความเห็นใดๆเช่นกัน

เดอะ คิลเลอร์ ออฟ เดอะ ฟลาวเวอร์ มูน สร้างจากหนังสือชื่อเดียวกัน เป็นเรื่องราวการสืบสวนของหน่วยเอฟบีไอ ต่อการสังหารกลุ่มชนพื้นเมืองโอเซจของอเมริกันในปีทศวรรษ 1920s

ทั้งนี้ ภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ไอริชแมน ผลงานกำกับล่าสุดของ มาร์ติน สกอร์เซซี ที่ออกอากาศทางเน็ตฟลิกซ์ เมื่อปีที่แล้ว สามารถช่วยเพิ่มยอดสมาชิกที่ต้องจ่ายค่ารับชมแก่เน็ตฟลิกซ์ในไตรมาสที่ 4