วุ่นหนัก! มะกันผิวขาวควักธนูยิงใส่ผู้ประท้วงในยูทาห์ โดนรุมตื้บ-เผารถ (ชมคลิป)

เว็บไซต์ทีเอ็มซี รายงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ระบุว่า เกิดเหตุชายชาวอเมริกันผิวขาวขับรถมาจอดใกล้กับผู้ประท้วงก่อนจะหยิบธนูออกมายิงใส่ผู้ประท้วง สร้างความโกรธแค้นให้กับผู้ประท้วงจำนวนมากที่เข้าไปรุมทำร้ายและเผารถชายคนดังกล่าว

A civilian brought a hunting bow to the #slcprotest and began shooting it at protesters. pic.twitter.com/UYZFtISb9I

— Titania v. 2.0 (@Gingersonfire) May 31, 2020