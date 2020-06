ไล่แทงในโรงเรียนประถมจีน นักเรียนเจ็บหลายสิบ

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เกิดเหตุมือมีดบุกเข้าไปในโรงเรียนประถมหวังฝู ในเขตชางอู๋ มณฑลกว่างซี ตอนใต้ของประเทศจีน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน โดยคนร้ายได้ไล่แทงคนในโรงเรียน ทำให้มีนักเรียนบาดเจ็บ 37 ราย และผู้ใหญ่อีก 2 ราย ขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

ข่าวระบุว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเวลา 08.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนเดินทางถึงโรงเรียนเพื่อเข้าเรียนในตอนเช้า ขณะที่คนร้ายที่ถูกระบุว่ามีอายุประมาณ 50 ปี ถูกควบคุมตัวแล้ว

โดยรัฐบาลท้องถิ่นระบุด้วยว่า นักเรียน 37 คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และผู้ใหญ่ 2 คน ได้รับบาดเจ็บหนักกว่า ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาตัวแล้ว และไม่มีใครที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

ทั้งนี้ โรงเรียนในภูมิภาคนี้เพิ่งจะเปิดเรียนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากปิดไปนานหลายเดือนเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

