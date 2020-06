สุดช็อก! ดินสไลด์ในนอร์เวย์ กวาดบ้าน 8 หลัง-รถยนต์-น้องหมาไหลลงทะเล (ชมคลิป)

สำนักข่าวเอพีรายงานว่าเกิดเหตุดินบริเวณเชิงเขากินพื้นที่เกือบ 1 ตารางกิโลเมตร สไลด์ลงไปในทะเล กวาดเอาบ้าน 8 หลัง รถยนตร์อีก 1 คันไหลลงทะเลไป โดยมีผู้เห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปวิดีโอเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นที่เมืองอัลต้า ตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา เอาไว้ได้

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m

— Jan Fredrik Drabl?s (@JanFredrikD) June 3, 2020