ยูเอ็นช็อก! คลิปว่อน เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ มีเซ็กซ์ในรถยูเอ็นกลางเมือง

องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ต้องออกมาชี้แจงหลังคลิปเจ้าหน้าที่ยูเอ็นมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวชุดแดงปริศนาในรถที่ติดตราสัญลัษณ์ยูเอ็น บนถนนในนครเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

คลิปวิดีโอ ความยาว 18 วินาทีเผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์แสดงให้เห็นชายที่นั่งที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังของรถสีขาวที่มีตราสัญลักษณ์ยูเอ็น ถูกคร่อมด้วยหญิงสาวในชุดสีแดงที่ขยับตัวขึ้นลง ขณะที่ชายคนดังกล่าวใส่เพียงเสื้อเชิร์ตสีขาวและกางเกงขาสั้น ขณะที่ผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับกำลังหลับอยู่ เหตการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นขณะที่รถคันดังกล่าวกำลังขับอยู่บนถนน

ยูเอ็นระบุว่า ผู้ที่โดยสารอยู่ในรถทั้งหมดคาดว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรักษาความสงบ ยูเอ็นทีเอสโอ ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในกรุงเยรูซาเลม

ด้านสเตฟาน ดูจาร์ริช โฆษกของนายอันโตนีโอ กูร์แตเรส เลขาธิการยูเอ็น ระบุว่า ยูเอ็นรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้สึกแย่อย่างที่สุดจากสิ่งที่เห็นจากคลิปวิดีโอ เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวขัดกับสิ่งที่ยูเอ็นพยายามทำมาตลอดเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ยูเอ็น

ทั้งนี้ยูเอ็นระบุว่า ได้เห็นคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา และใกล้จะรู้แล้วว่าคนที่อยู่ในคลิปคือใครและถ่ายเอาไว้ที่ใด ขณะที่ผู้ที่โพสต์คลิปดังกล่าวเป็นหญิงชาวแคนาดาที่มีชื่อว่า แมตที เมอร์ตา โดยโพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปดังกล่าวระบุว่า “ขอเสนอสิ่งนี้ให้คุณ ยูเอ็น” คลิปซึ่งมีผู้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก

