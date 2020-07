วันแรกขายได้เกือบล้านเล่ม! งานเขียนหลานสาว แฉ “ทรัมป์” เป็นพวก “อหังการ-หลงตัวเอง!”

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า หนังสือบันทึกความทรงจำที่หลานสาวของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จรดปากกาแฉผู้เป็นอาของตนเอง ขายได้มากถึงเกือบหนึ่งล้านเล่มในวันแรกของการวางบนแผงหนังสือในประเทศสหรัฐ จากการเปิดเผยของสำนักพิมพ์ ไซมอนแอนด์ชูสเตอร์ ผู้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ในวันพฤหัส(16 ก.ค.)ที่ผ่านมา

หนังสือเรื่อง “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” ผลงานเขียนของ “แมรี ทรัมป์” หลานสาวของทรัมป์ เป็นหนังสือเล่มแรกที่ให้ข้อมูลตีแผ่ตัวตนของประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้จากคนวงในของครอบครัวทรัมป์เอง

แมรี ซึ่งเป็นนักจิตวิทยา พ่อของเธอคือ เฟรด พี่ชายคนโตของทรัมป์ กล่าวอ้างว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นอาของเธอ เป็นคน”อหังการและโง่เขลา” และยังเข้าข่ายเป็นพวก “หลงตัวเอง”

สำนักพิมพ์ไซมอนแอนด์ชูสเตอร์เปิดเผยว่า หนังสือ “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” สามารถขายได้ถึง 950,000 เล่มในการวางขายเมื่อวันอังคาร(14 ก.ค.)ที่ผ่านมา ซึ่งนับรวมถึงการสั่งจองล่วงหน้า ตลอดจนหนังสือในรูปแบบเสียงและหนังสือดิจิทัล

ก่อนหน้านี้นายโรเบิร์ต ทรัมป์ น้องชายของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยื่นร้องต่อศาลให้ออกคำสั่งห้ามตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้มาแล้ว โดยแย้งว่าแมรีละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยซึ่งมีการลงนามทำกันไว้ในปี 2001 แต่คำร้องดังกล่าวไม่เป็นผล ด้านทำเนียบขาวออกมาโต้ว่าบันทึกความทรงจำเล่มนี้เป็น “หนังสือปลอม”

ขณะที่ไซมอนแอนด์ชูสเตอร์ได้สั่งพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพิ่มซึ่งจะทำให้มีวางขายในตลาดสหรัฐเป็นจำนวน 1.5 ล้านเล่ม โดยหนังสือเล่มนี้ยังติดท็อปชาร์ทหนังสือขายดีในประเทศแคนาดาและออสเตรเลียของเว็บแอมะซอนอีกด้วย