ฝรั่งจวกยับ ทรัมป์ ออกเสียง Thailand ผิด เป็น #Thighland ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ แต่คนไทยเฉยๆ

เกิดเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์โดยในเฉพาะผู้มีบัญชีทวิตเตอร์ในต่างประเทศที่ออกมาล้อเลียน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่ออกเสียงคำว่า Thailand ผิดเป็น Thighland โดยเว็บไซต์ huffpost.com ถึงกับรายงานถึงการแสการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งระบุว่า “เรื่องนี้อาจทำให้ชาวไทยไม่สบอารมณ์เท่าไรนัก”

เรื่องเริ่มต้นการคลิปวิดีโอการปราศรัยของทรัมป์ ที่โรงงาน Whirlpool ในรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันนี่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งทรัมป์พูดถึงการสร้างงานในต่างประเทศอย่างในประเทศไทยและเวียดนาม โดยออกเสียง Thailand ว่า “Thighland” ซึ่งทรัมป์เองก็ได้แก้ไขคำพูดให้ถูกต้องเป็น Thailand อย่างรวดเร็ว

การพูดผิดของทรัมป์ส่งผลให้ผู้ใช้งานทวิตเตอร์จำนวนมากโพสต์ทั้งแซว และล้อเลียน ที่เรียกชื่อประเทศไทยผิดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทรัมป์ เพิ่งจะพูดออกเสียงอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park) เป็นโยเซไมต์ (Yo-Semites) ไปก่อนหน้านี้

Thighland is the home of the Yo Semites. https://t.co/n62NUzVnQC

บ้างก็ทำภาพตัดต่อภาพแผนที่ประเทศไทยเป็นภาพต้นขาเข้าไปแทน ตามคำออกเสียงแบบผิดๆของทรัมป์ โดยเชื่อมโยงจากคำว่า Thigh ที่แปลว่า ต้นขา นั่นเอง

Trump mispronounces Thailand as Thighland during a speech about washing machines

He also said he liked Prayut (A far worse crime) #Thighland #Thailand #Lol #trump https://t.co/R3SF6iabyd

— Thigh Enquirer (@ThaiEnquirer) August 7, 2020