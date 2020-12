‘บ็อบ ดีแลน’ ขายลิขสิทธิ์ผลงานกว่า 600 เพลง

บ็อบ ดีแลน นักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกันระดับตำนาน ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะนักแต่งเพลงคนแรกที่คว้ารางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมจากผลงานเพลงของเขา ได้ตัดสินใจขายลิขสิทธิ์ผลงานเพลงที่เขาแต่งทั้งหมดแล้ว

ผลงานเพลงของดีแลนมีมากกว่า 600 เพลง ซึ่งรวมถึงเพลงดังอย่าง Blowin’ in the Wind, Tangled Up in Blue และ Like a Rolling Stone ได้ขายลิขสิทธิ์ให้กับ Universal Music Publishing Group (ยูพีจี) ด้วยราคาที่ไม่เปิดเผย

อย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมดนตรีประเมินว่า การว่าการขายลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดน่าจะมีมูลค่าอย่างน้อย 300 ล้านถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผลงานของดีแลนถือว่าประเมินค่ามิได้ เพราะแม้จะเป็นงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมานานกว่า 60 ปี แต่ก็ยังคงได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย เพลงของเขายังถูกนำไปผลิตและบันทึกเสียงซ้ำโดยศิลปินจากหลายประเทศทั่วโลกมากกว่า 6,000 ครั้ง