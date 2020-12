“ระทะทูอี” จากไวรัลในติ้กต็อก สู่ละครเพลงในชีวิตจริง

แม้การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะทำให้โรงละครเกือบทั่วโลกปิดตัวลง แต่ก็ไม่อาจหยุดผู้ที่คลั่งไคล้ละครเพลงบนติ๊กต็อกได้ หลังจากที่ติ๊กตอกเกอร์หลายพันคนได้ทำคลิปละครเพลงจากอนิเมชั่นเรื่อง ระทะทูอี ของค่ายดิสนีย์-พิกซาร์ที่ออกฉายเมื่อปี 2007 จนกระทั่งได้สร้างเป็นละครเพลงของจริงด้วยชื่อ “Ratatouille: The TikTok Musical” ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมแบบสดๆในวันที่ 1 มกราคมนี้ผ่านการสตรีมในแอพพ์ติ๊กต็อก

จุดเริ่มต้นของคลิปไวรัลนี้มาจาก คุณครูเอมิลี่ จาคอปเซ่น จากรัฐนิวยอร์กที่ได้โพสต์กลอนถึงเรมี่ เจ้าหนูตัวเอกของเรื่องที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเชฟ ส่งผลให้ชาวติ๊กต็อกจำนวนมากแห่กันทำคลิปละครเพลงเรื่องนี้ที่มีตั้งแต่การร้องเพลง เต้น ออกแบบฉาก ทำโปสเตอร์การแสดงและแสดงหุ่นมือ

ด้านซีวิว บริษัทผลิตละครเวทีที่ได้รับรางวัลโทนีอวอร์ด ได้เป็นพันธมิตรร่วมกับติ๊กต็อกและทูเดย์ติกซ์ ในการสตรีมละครเวทีออนไลน์เป็นเวลา 3 วันโดยเริ่มในวันที่ 1 มกราคมที่จะถึงนี้ พร้อมจำหน่ายตั๋วเป็นเชิงรับบริจาคในราคา 5 – 50 ดอลลาร์ (150 – 1500 บาท) ขึ้นอยู่กับความสมัครใจโดยรายได้ทั้งหมดจะเข้าสมทบเป็นกองทุนสำหรับนักแสดงทั้งหมด

ทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าใครจะร่วมแสดงด้วยแต่นักแสดงบรอดเวย์หลายคนได้ระบุว่าจะเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ ส่วนเพลงที่จะใช้ในการแสดงจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์แต่แน่นอนว่าต้องมีเพลงOde to Remy และอาจจะมีเพลงอื่นๆอีกอย่างTango for Colette and Linguini,” “Trash is our Treasure” และ “Anyone Can Cook.”