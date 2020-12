เกิดเหตุระเบิด เมืองแนชวิลล์ วันคริสต์มาส บาดเจ็บ 3 ราย ระบบสื่อสารล่มทั้งเมือง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดใจกลางเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี ในช่วงเช้าวันคริสต์มาส ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย และระบบสื่อสารล่มทั้งเมือง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยว่า มีการนำรถตู้อาร์วีคันหนึ่ง มาจอดที่หน้าอาคาร “เอทีแอนด์ที” บริษัทด้านการสื่อสารรายใหญ่ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นใจกลางเมือง แรงระเบิดทำให้มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย บางส่วนของอาคารได้รับความเสียหาย มีภาคธุรกิจจำนวน 41 รายเป็นอย่างน้อยที่ได้รับความเสียหาย รวมไปถึงสัญญาณโทรศัพท์ที่ล่มทั้งเมือง โดยผู้แทนของ เอทีแอนด์ที ระบุว่า จุดศูนย์กลางของสัญญาณโทรศัพท์ในเมืองถูกทำลายอย่างหนัก

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังไม่ทราบแรงจูงใจที่แน่ชัด และ กำลังสืบสวนหากลุ่มคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ โดย คูเปอร์ นายกเทศมนตรีเมืองแนชวิลล์ ได้สั่งเคอร์ฟิวจนถึงวันอาทิตย์ เวลา 16.30 น.

หัวหน้าตำรวจเมืองแนชวิลล์เปิดเผยว่า ล่าสุดตำรวจพบชิ้นส่วนต้องสงสัย คาดว่าเป็นชิ้นเนื้อของมนุษย์ตกอยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำไปตรวจสอบ

NEW – Bomb explodes in #Nashville after loudspeaker warns people to evacuate.pic.twitter.com/WUNSL54eBE

