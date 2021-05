ควีนอังกฤษร่วมอวยพรวันเกิด อาร์ชี โอรสเจ้าชายแฮร์รี-เมแกน ครบ 2 ขวบ

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษ ทรงมีข้อความอวยพรเนื่องในวันเกิดของ อาร์ชี เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ พระราชปนัดดา(เหลน)ของพระองค์ ซึ่งเป็นโอรสของเจ้าชายแฮร์รี และ เมแกน ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ที่มีอายุครบ 2 ปี ในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้

โดยบัญชีทวิตเตอร์ The Royal Family ของควีนอังกฤษ ทวีตข้อความอวยพรพร้อมรูปครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี ว่า “ขอให้อาร์ชี เมาน์แบตเทน-วินด์เซอร์ มีความสุขมากๆ ในวันเกิดครบ 2 ขวบในวันนี้”

Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. 🎈 📸 Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2021

ตามมาด้วยข้อความอวยพรคล้ายๆกันของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษ พระอัยกา(ปู่) ทวีตอวยพรผ่านบัญชีทวิตเตอร์ The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall พร้อมโพสต์พระรูปที่พระองค์และเจ้าชายแฮร์รี พระโอรสขณะทรงอุ้มอาร์ชีว่า “สุขสันต์วันเกิดอาร์ชี อายุครบ 2 ขวบวันนี้” และยังมีข้อความอวยพรจากเจ้าชายวิลเลียม และ เคท ดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ พระปิตุลา(ลุง) และ พระมาตุจฉา(ป้า) ของอาร์ชีด้วย

อาร์ชี พระโอรสของเจ้าชายแฮร์รี และ เมแกน เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมปี 2019 ที่โรงพยาบาลพอร์ทแลนด์ ในกรุงลอนดอน ก่อนที่เจ้าชายแฮร์รีจะย้ายครอบครัวมาปักหลักอาศัยที่นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา หลังจากเจ้าชายแฮร์รีทรงตัดสินใจยุติบทบาทในราชวงศ์ในปีที่ผ่านมา

อาร์ชี ตกเป็นจุดโฟกัสในประเด็นรอยร้าวความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายแฮร์รีกับสมาชิกที่เหลือในราชวงศ์อังกฤษ โดยในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับโอปรา วินฟรีย์ พิธีกรดังเมื่อไม่นานมานี้ เมแกน อดีตนักแสดงอเมริกันชื่อดังเลือดผสม เปิดเผยว่ามีสมาชิกในราชวงศ์ที่ตั้งคำถามถึงอาร์ชีซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในครรภ์ว่าจะมีสีผิวคล้ำหรือไม่ ทำให้ราชวงศ์อังกฤษตกเป็นที่วิจารณ์ในประเด็นเหยียดผิว จนทำให้เจ้าชายวิลเลียมปฏิเสธในทันทีว่าราชวงศ์วินด์เซอร์ไม่ใช่พวกเหยียดผิว