ใจหายวาบ สะพานกระจกในจีน ถูกพายุพัดแตกละเอียด ทิ้ง นทท.ติดอยู่ด้านบน

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม สะพานกระจกในรีสอร์ตแห่งหนึ่ง ในเมืองจี้หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือ พังเสียหายจากลมที่พัดมาอย่างแรง ทำให้สาธารณชนรู้สึกกังวลกับความปลอดภัยกับสะพานกระจกทั่วทั้งประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระจกหลายชิ้นของสะพานที่สูง 100 เมตรนี้ ถูกลมพัดกระโชกแรงด้วยความเร็ว 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงเวลาประมาณ 12.45 น. ในภูเขาผีเหยียน เมืองหลงจิง ตามทางการท้องถิ่นรายงาน เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตำรวจ ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว ได้ร่วมกันช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชายผู้ประสบภัย กระทั่งปลอดภัยราวบ่ายโมง 20 นาที

หลังจากนั้น เขาถูกส่งไปยังโรงพยาบาลและได้รับการปรึกษาทางจิตวิทยา แม้ว่าจะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการพูดถึงกันมากในโลกออนไลน์ และมีคนเข้าชมมากกว่า 4 ล้านครั้ง ในเว่ยป๋อ และให้คอมเมนต์ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กลัวที่จะขึ้นสะพานลักษณะนี้ บ้างก็ว่า สะพานเหล่านี้ได้รับการตรวจเช็กบ่อยมากเพียงใด

ปัจจุบันรีสอร์ตดังกล่าวได้ปิดแล้วในขณะนี้

ทั้งนี้ จากข้อมูลของเอิร์ธ แมกกาซีน โดยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาแห่งจีน รายงานเมื่อปี 2016 ว่า จีนมีการสร้างสะพานกระจกมากกว่า 60 ที่ทั่วประเทศ

A glass bridge at Piyan Mountain in Jilin Province gives visitors a crystal clear view all the way down to the bottom of the cliff, with an added scare provided by the sound of breaking glass in the background! https://t.co/0DKTqEBOfZ pic.twitter.com/5dcmM2c9we

— China Plus News (@ChinaPlusNews) October 12, 2018