นางงาม 3 ชาติ ส่งข้อความถึงชาวโลก เวทีชุดประจำชาติ Miss Universe 2020

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม เวลา 7.00น. ตามเวลาประเทศไทย มีการถ่ายทอดสดการประกวด Miss Universe 2020 รอบชุดประจำชาติ จากรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา โดยมี ตัวแทนสาวไทยที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้คือ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม จะโชว์เอกลักษณ์ของไทย ในชุดปลากัดไทย เจ้าไตรรงค์ ออกแบบโดย อาร์ทอัครัช เนรมิตศิลป์

ทั้งนี้โลกออนไลน์ แชร์ภาพนางงาม 3 ชาติ ที่ใช้เวทีการประกวดในการสื่อสารข้อความถึงคนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวงามจากประเทศเมียนมา ที่กำลังเผชิญวิกฤตทางการเมืองจากการที่กองทัพทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนก่อนหน้านี้

โดย “ธูซาร์ วินท์ ลวิน สาวงามจากเมียนมาเดินออกมาในชุดประจำชาติ พร้อมกับชูป้าย Pray for Myanmar หรือ “สวดภาวนาให้เมียนมา” ที่แฟนๆนางงามระบุว่าเป็นชุดประจำชาติที่สื่อสารได้อย่างทรงพลัง

Powerful costume from Myanmar!

Don’t forget to vote for your favorite costume at https://t.co/isjijntrRM. Voting closes at 11:59 pm on 5/15. pic.twitter.com/EWCq2fM9CD

— Miss Universe (@MissUniverse) May 14, 2021