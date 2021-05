บี.เจ. โธมัส เจ้าของเพลง ‘Raindrops Keep Fallin’ on My Head เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 78 ปี

วอชิงตันโพสต์ รายานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ระบุว่า บี.เจ โธมัส นักร้องชาวอเมริกัน เจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตเพลงในช่วงปลายทศวรรษที่ 60 เรื่อยไปถึงทศวรรษที่ 70 ด้วยเพลงป็อปติดหูอย่าง “Hooked on a Feeling” และ “Raindrops Keep Fallin’ on My Head,” ได้เสียชีวิตลงแล้วที่บ้านในรัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยวัย 78 ปี

รายงานระบุว่า โธมัส เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด หลังจากเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โธมัส ออกมาประกาศว่า ตนถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดในระยะที่ 4 และเข้ารับการรักษาในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้

ทั้งนี้โธมัส ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลแกรมมี่อวอร์ดถึง 5 ครั้ง สามารถขายอัลบัมไปได้มากถึง 70 ล้านก็อปปี้ แนวเพลงของโธมัส เป็นการผสมผสานกันระหว่างแนวเพลงคันทรี โซล กอสเปล และซอฟท์ร็อค เข้าไว้ด้วยกัน สื่อสารเกี่ยวกับความรัก ครอบครัว และแสงอาทิตย์อันอบอุ่นในวันฝนตก อย่างไรก็ตามในช่วงปลายศตวรรษที่ 70 โธมัส ได้หันหน้าเข้าหาศาสนาคริสต์ มีความสุขุมมากขึ้นหลังจากติดยาเสพติดมาหลายปี ทำให้แนวเพลงในช่วงหลังเกี่ยวข้องกับศาสนามากขึ้น

อย่างไรก็ตามโธมัส เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากเพลง “Raindrops Keep Fallin’ on My Head,” ที่เขียนขึ้นเพื่อประกอบภาพยนตร์เรื่อง “Butch Cassidy and the Sundance Kid,” ที่ได้รับความนิยมสูงสุดติดชาร์ตบ็อกซ์ออฟฟิส ในปีค.ศ.1969