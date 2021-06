อนามัยโลกเรียกโควิดสายพันธุ์ต่างๆ ด้วยอักษรกรีก ค้านการเรียกด้วยชื่อประเทศ

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ประกาศระบบการเรียกชื่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ ใหม่ โดยใช้ตัวอักษรกรีกแทนการเรียกด้วยชื่อประเทศที่พบ อย่างเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษก็ถูกเรียกด้วยตัวอัลฟา ส่วนสายพันธุ์แอฟริกาใต้ถูกเรียกว่าเบตา และสายพันธุ์อินเดียเรียกว่าเดลตา

ดับเบิลยูเอชโอระบุว่า วิธีการเรียกเช่นนี้จะช่วยให้คุยกันเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังช่วยลบความเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการใช้ชื่อประเทศออกจากชื่อเรียกสายพันธุ์ต่างๆ ด้วย

ตัวอักษรกรีกจะใช้เรียกทั้งสายพันธุ์ที่น่ากังวลและสายพันธุ์ที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามตัวอักษรเหล่านี้ไม่ได้แทนชื่อวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ถ้าหากมีการพบเชื้อกลายพันธุ์อย่างเป็นทางการมากกว่า 24 สายพันธุ์จะต้องหาระบบเรียกชื่อใหม่แทน เนื่องจากอักษรกรีกมีเพียง 24 ตัว

มาเรีย แวน เคอร์โคฟ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคของงานด้านโควิด-19 ของดับเบิลยูเอชโอทวีตว่า ไม่มีประเทศไหนที่ควรถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจากการพบเชื้อกลายพันธุ์

ทั้งนี้เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รัฐบาลอินเดียวิพากษ์วิจารณ์การตั้งชื่อสายพันธุ์ B.1.617.2 ที่พบครั้งแรกในอินเดียว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์อินเดีย แม้ว่าทางองค์การอนามัยโลกจะไม่เคยตั้งชื่อเช่นนั้นอย่างเป็นทางการเลยก็ตาม

Today, @WHO announces new, easy-to-say labels for #SARSCoV2 Variants of Concern (VOCs) & Interest (VOIs)

They will not replace existing scientific names, but are aimed to help in public discussion of VOI/VOC

Read more here (will be live soon):

https://t.co/VNvjJn8Xcv#COVID19 pic.twitter.com/L9YOfxmKW7

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) May 31, 2021