ป่วน! เว็บไซต์ล่มทั่วโลก พบปัญหาจาก Fastly เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ CDN

สื่อต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ระบุว่า เกิดเหตุระบบอินเตอร์เน็ตล่มทั่วโลก ส่งผลให้เว็บไซต์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกเช่น Amezon เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซชื่อดัง เว็บไซต์ข่าวยักษ์ใหญ่อย่าง CNN, The Guardian, Financial Time, The New Yok Times สื่อสังคมออนไลน์อย่าง Twitch Pinterest Reddit หรือแม้กระทั่ง เว็บของรัฐบาลอังกฤษ ล่มลง โดยรายงานระบุว่า สาเหตุเกิดจาก ปัญหาที่ เครือข่ายของ Fastly ซึ่งเป็น Conten Delivery Network (CDN) ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ของเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากที่กระจายตัวในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

ทั้งล่าสุด Fastly ระบุว่าจากการตรวจสอบพบปัญหาแล้ว และได้มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย และกำลังสังเกตการณ์เพื่อให้แน่ใจถึงเสถียรภาพของระบบ

ด้านเว็บไซต์ Downdetector รายงานว่าเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบมีเป็นจำนวนมาก