นายกฯกีวีตำหนิแผนสร้างหนังเหตุกราดยิงไครสต์เชิร์ช

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์น ของนิวซีแลนด์ วิพากษ์วิจารณ์เรื่องแผนการสร้างภาพยนตร์เรื่อง They Are Us ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับมือกับเหตุการณ์กราดยิงที่มัสยิดในไครสต์เชิร์ชเมื่อปี 2019 ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นแผลสดในใจชาวนิวซีแลนด์หลายๆคนและทีมสร้างภาพยนตร์ไม่ได้มาปรึกษาตนเกี่ยวกับเนื้อหาของภาพยนตร์เลย

นอกจากนี้ยังเกิดกระแสต่อต้านที่รุนแรงในหมู่ชาวมุสลิมในนิวซีแลนด์ โดยผู้นำชุมชนระบุว่า ในหนังเน้นไปที่เรื่องของนางอาร์เดิร์นเป็นหลักแทนที่จะพูดถึงเหยื่อในเหตุการณ์ซึ่งเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก และมีการล่ารายชื่อสนับสนุนให้ยกเลิกการสร้างภาพยนตร์ดังกล่าวโดยสมาคมยุวอิสลามแห่งชาติ ซึ่งล่าสุดมีผู้สนับสนุนมากกว่า 60,000 รายชื่อ

ภาพยนตร์ They Are Us สร้างโดยบริษัท FilmNation Entertainment ของสหรัฐ โดยชื่อของภาพยนตร์มาจากคำกล่าวของนางอาร์เดิร์นที่พูดหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและได้สัญญาว่าจะสนับสนุนชุมชนชาวมุสลิมต่อไปและจะแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนให้เข้มงวดขึ้น หลังจากเกิดเหตุการณ์ชายผิวขาวที่เป็นกลุ่มชาตินิยมผิวขาวเข้าไปกราดยิงในมัสยิดสองแห่งช่วงที่มีการละหมาด จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 51 รายและบาดเจ็บสาหัสอีก 40 คน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ปี 2019 ซึ่งถือเป็นเหตุก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนิวซีแลนด์