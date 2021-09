อุปทูตสหรัฐยัน ทำงานกับไทยใกล้ชิดเรื่องเอกสารวัคซีนล้านโดส หวังส่งมอบโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ทวีตข้อความถึงกรณีที่สหรัฐจะบริจาควัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติมให้กับไทยอีก 1 ล้านโดส ว่า ประกาศก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมว่าสหรัฐอเมริกาจะบริจาควัคซีนเพิ่มเติมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้แก่ประเทศไทยนั้น สหรัฐอเมริกาและไทยกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดในด้านเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ เราหวังว่าจะได้รับการจัดส่งวัคซีนล็อตที่ 2 มาถึงประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การร่วมมือกันเราจะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากมาย

As previously announced in July, the United States will donate an additional 1 million doses of safe and effective vaccines to Thailand. (1/2)

The U.S. and Thailand are working in close coordination to complete all necessary documentation. We look forward to welcoming the second shipment of vaccines to Thailand as soon as possible. Together we continue to save lives. (2/2)

