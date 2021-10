ล้มครืน! คลิปนาทีอพาร์ทเม้นท์สูง 8 ชั้น ทรุดถล่มในอินเดีย หลังฝนกระหน่ำหนัก

คลิปวิดีโอที่กลายเป็นไวรัล เผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะตึกอพาร์ทเม้นท์สูง 8 ชั้น ตั้งอยู่บนเนินเขาในเมืองชิมลา เมืองหลวงของรัฐหิมาจัลประเทศของอินเดีย ทรุดถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนต์หลังนี้และเพื่อนบ้าน เมื่อวันพฤหัสบดี(30 ก.ย.)ที่ผ่านมา หลังจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งกัดเซาะดินให้ทรุดถล่มลงมา

อย่างไรก็ตามไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุตึกถล่มครั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนต์หลังนี้ออกไปไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่ตึกจะถล่มลงมาแล้ว

An eight story building collapsed at #Kachighati in #Shimla. No one was injured and no loss of life reported as the administration had vacated the building in advance.@timesofindia pic.twitter.com/ZCUbBtVMQh

