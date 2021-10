เฟซบุ๊ก-อินสตาแกรมล่มทั่วโลก! ดัน #เฟสล่ม #ไอจีล่ม ทะยานติดเทรนด์ทวิตเตอร์

เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม ตามเวลาประเทศไทย เอเอฟพี สื่อต่างประเทศรายงานว่า เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังอย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram) รวมไปถึงว็อทสแอพพ์ (WhatsApp) เกิดการล่ม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้จำนวนมากในหลายประเทศเข้าใช้งานไม่ได้

นอกจากนี้ เว็บไซต์ DownDetector.com รายงานเช่นกันว่า บริการที่ล่มลงดังกล่าว แสดงให้เห็นการหยุดทำงานในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น เช่น วอชิงตันและปารีส เป็นต้น

ขณะที่ในประเทศไทยนั้น เมื่อเวลาประมาณ 23.15 น. แฮชแท็ก #เฟสล่ม #ไอจีล่ม ได้พุ่งทะยานติดเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ

โดย เฟซบุ๊ก ได้ชี้แจงผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการในทวิตเตอร์ว่า “เราทราบว่าบางคนมีปัญหาในการเข้าถึงแอพและผลิตภัณฑ์ของเรา เรากำลังดำเนินการเพื่อให้สิ่งต่างๆ กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด และขออภัยในความไม่สะดวก”

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

ด้านบัญชีทวิตเตอร์ PR team ของอินสตาแกรม ระบุว่า Instagram และเพื่อนๆ กำลังประสบปัญหาเล็กน้อยในขณะนี้ และคุณอาจประสบปัญหาในการใช้งานได้

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021