ปากีสถานตื่น แผ่นดินไหวแรง 5.7 เขย่ากลางดึก ดับ 20 ศพ เจ็บกว่า 200 เร่งช่วยคนงานติดเหมืองใต้ดิน (คลิป)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรง 5.7 แมกนิจูด ขึ้นที่จังหวัดบาโลชิสถาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศปากีสถาน ในช่วงก่อนรุ่งสางของวันเดียวกันนี้ตามเวลาท้องถิ่น เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ราว 20 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า 200 ราย ขณะที่หน่วยกู้ภัยพยายามเร่งเข้าไปช่วยเหลือคนงานเหมืองถ่านหินที่มีรายงานว่าติดอยู่ในเหมืองใต้ดิน

ข่าวแจ้งว่า เหยื่อหลายคนเสียชีวิตจากเหตุหลังคาและกำแพงอาคารบ้านเรือนถล่มพังลงมาจากแรงสั่นสะเทือน ที่ยังผลให้เกิดไฟฟ้าดับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องใช้ไฟฉายให้แสงสว่างในการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บ

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเป็นเขตฮาร์ไน พื้นที่ห่างไกลแถบภูเขาที่ไม่มีถนนเข้าถึง เหตุไฟดับและสัญญาณโทรศัพท์มือถือขัดข้องยังเป็นอุปสรรคต่อความพยายามเข้าช่วยเหลือเหยื่อแผ่นดินไหวของทีมกู้ภัย

นายมีร์ เซีย อุลเลาะห์ ลังเกา รัฐมนตรีกิจการภายในของบาโลชิสถาน กล่าวว่า เราได้รับข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ 20 ราย

ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเขตฮาร์ไนกล่าวว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 200 ราย และมีรายงานว่าคนงานเหมืองราว 15 คน ที่ติดอยู่ในเหมืองถ่านหินที่ตั้งอยู่ชานเมือง ซึ่งทีมกู้ภัยได้ถูกส่งเข้าไปในเหมืองดังกล่าวแล้ว และจะมีการส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปสนับสนุนการกู้ภัยและอพยพผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ประสบภัยด้วย

สำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา(ยูเอสจีเอส)ระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ที่เกิดเมื่อเวลาประมาณ 03.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น มีความรุนแรง 5.7 แมกนิจูด อยู่ลึกลงไปเพียง 20 กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ทั่วจังหวัดบาโลชิสถานที่มีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานและอิหร่าน

Magnitude of a 5.9 #earthquake originated in #Harnai and jolted various parts of Balochistan including Quetta Pakistan. pic.twitter.com/o6DCjaSkCe

— Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) October 7, 2021