ดีซี คอมิกส์เผย ซุปเปอร์แมนรุ่นลูกเป็นไบเซ็กชวล

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม สำนักข่าวบีบีซีและรอยเตอร์รายงานว่า ดีซี คอมิกส์ ได้ประกาศว่า จอน เคนต์ ซุปเปอร์แมนคนล่าสุดที่เป็นลูกของคลาร์ก เคนต์ ซุปเปอร์แมนคนแรก เป็นไบเซ็กชวล

โดยในหนังสือการ์ตูนเรื่อง Superman: Son of Kal-El เล่มที่ 5 ที่มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 9 พฤศจิกายน จะเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ของจอนกับเจย์ นากามูระ นักข่าวที่เป็นเพื่อนของเขา

ด้านนายทอม เทเลอร์ ผู้เขียนการ์ตูนเรื่องดังกล่าวเปิดเผยผ่านการสัมภาษณ์จากเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียว่า “การให้ซุปเปอร์แมนเป็นไบเซ็กชวลไม่ได้เป็นแค่ลูกเล่น และเมื่อผมได้รับหน้าที่เขียนเรื่องนี้ ผมก็คิดว่า ถ้าจะมีซุปเปอร์แมนคนใหม่ในจักรวาลดีซี มันคงรู้สึกเหมือนเสียโอกาสไปเปล่าๆ ถ้าจะสร้างผู้กอบกู้โลกผิวขาวที่ชอบคนต่างเพศอีกคน และเราไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เป็นประเด็นแบบ ‘ดีซี คอมิกส์สร้างซุปเปอร์แมนคนใหม่ที่เป็นเควียร์’ แต่เราอยากให้มันเป็น ‘ซุปเปอร์แมนค้นพบตัวเอง กลายเป็นซุปเปอร์แมนและเปิดเผยตัวตนของตัวเอง’ ซึ่งผมคิดว่านั่นเป็นความแตกต่างที่สำคัญมากๆ”

หลังจากที่เรื่องดังกล่าวถูกประกาศออกไปในวันที่ 11 ตุลาคมซึ่งตรงกับวันเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศ (National Coming Out Day) ของสหรัฐ ก็มีการแสดงความคิดในหลายมุมมองบนโลกออนไลน์ บางคนระบุว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นพวกเขาอยู่ในซุปเปอร์แมน ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้”

นอกจากนี้ ผู้เขียนพยายามทำให้ซุปเปอร์แมนคนนี้เป็นซุปเปอร์แมนที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันมากขึ้น โดยตั้งแต่การ์ตูนเรื่องนี้ได้เผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม จอนก็ได้ต่อสู้กับเหตุไฟป่าซึ่งเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ขัดขวางเหตุกราดยิงในโรงเรียนและประท้วงต่อต้านการเนรเทศผู้อพยพอีกด้วย

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter 💙 Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD

— Superman (@DCSuperman) October 11, 2021