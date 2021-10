สหรัฐฯ เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวจาก 33 ชาติ ที่ฉีดวัคซีนครบ เริ่ม 8 พ.ย.นี้

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศว่าจะยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติใน 33 ประเทศที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว เริ่มวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะเป็นการสิ้นสุดมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าสหรัฐที่ใช้มานานถึง 21 เดือน

กฎระเบียบใหม่นี้ระบุว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ที่มีผลตรวจเป็นลบภายในเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง จะสามารถเข้าประเทศสหรัฐได้ โดย 33 ประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐได้มีประเทศในกลุ่มเชงเก้นของยุโรป 26 ประเทศ อังกฤษ บราซิล จีน อินเดีย อิหร่าน ไอร์แลนด์ และแอฟริกาใต้

ส่วนกฎที่ใช้ในปัจจุบันได้ห้ามชาวต่างชาติจากสหราชอาณาจักร จีน อินเดีย แอฟริกาใต้ อิหร่าน บราซิล และอีกหลายประเทศในยุโรปภายใน 14 วันที่ผ่านมาเข้าสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม กฎดังกล่าวยังมีความขัดแย้ง เนื่องจากผู้เดินทางจาก 150 ประเทศ ซึ่งในหลายประเทศยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนักยังคงเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้อย่างอิสระ

โดยก่อนหน้านี้ทางการสหรัฐประกาศว่าผู้ที่เคยฉีดวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (เอฟดีเอ) หรือได้รับการอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจากองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ซึ่งรวมถึงวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า ซิโนแวกและซิโนฟาร์ม จะสามารถเข้าสหรัฐได้โดยไม่ต้องกักตัว

ทั้งนี้มาตรการจำกัดการเดินทางข้างต้น ทำให้คนหลายล้านคนจากหลายประเทศทั้งจีน แคนาดา เม็กซิโก อินเดีย บราซิลและอีกหลายประเทศในยุโรปเข้าสหรัฐไม่ได้ ซึ่งส่งผลกระทบหนักต่อเศรษฐกิจบริเวณชายแดนและทำให้ครอบครัวไม่ได้เจอหน้ากัน

หลังจากมีรายงานข่าวเปิดประเทศของสหรัฐออกมา ส่งผลให้หุ้นของกลุ่มธุรกิจสายการบิน โรงแรมและบริษัทเดินเรือสำราญปรับตัวสูงขึ้น โดยหุ้นอเมริกันแอร์ไลน์ปรับขึ้น 2.8% หุ้นเครือแมริออตอินเตอร์เนชั่นแนลปรับขึ้น 3.7% และหุ้นบริษัทคาร์นิวัลคอร์ปปรับขึ้น 0.9% ในขณะที่กระทรวงคมนาคมของสหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้โดยสารทางอากาศระหว่างประเทศของสหรัฐลดลง 43% ในเดือนสิงหาคม และจำนวนผู้โดยสารโดยรวมลดลง 21% จากช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19

The US’ new travel policy that requires vaccination for foreign national travelers to the United States will begin on Nov 8. This announcement and date applies to both international air travel and land travel. This policy is guided by public health, stringent, and consistent. https://t.co/uaDiVrjtqi

