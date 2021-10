รัสเซล โครว์ ทวีตคลิป ‘เหี้ย’ ชี้ พบเพื่อนใหม่ที่ไทย

จากกรณีที่ รัสเซล โครว์ นักแสดงฮอลีวู้ดชื่อดังวัย 57 ปี เจ้าของรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง Gladiator ทวีตภาพบรรยากาศ ขณะเดินทางมาถ่ายทำภาพยนตร์ ในประเทศไทย โดยหนึ่งในนั้นเป็นภาพสายสัญญาณพาดผ่านวิวท้องฟ้าในเมืองจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง

ล่าสุดโครว์ ทวีตบรรยากาศขณะอยู่ในประเทศไทยอีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นคลิปวิดีโอ “ตัวเหี้ย” ที่ว่ายอยู่ในสระน้ำแห่งหนึ่ง โดยนักแสดงชื่อดังได้ทวีตข้อความระบุว่า “Lost in Bankok#3 My new buddy”

Lost in Bangkok #3.

My new buddy. pic.twitter.com/6Hlo8EMpvt — Russell Crowe (@russellcrowe) October 20, 2021

นอกจากนี้นักแสดงชื่อดังยังทวีตภาพเซลฟี่บรรยากาศการขี่จักรยานท่องเที่ยในประเทศไทยอีกหลายภาพด้วยกัน

