ญี่ปุ่นสยองรับฮาโลวีน! ชายคลั่งแต่งชุดโจ๊กเกอร์ แทงคน-เผา บนรถไฟ เจ็บ 16

เจแปนไทม์ส รายงานว่า ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เกิดเหตุสยองรับวันฮาโลวีน เมื่อมีชายแต่งกายในชุดโจ๊กเกอร์ ตัวร้ายจาก แบตแมน ก่อเหตุไล่แทงคนและพยายามจุดไฟเผาบนรถไฟสายเคโอ ในสถานีโคคุเรียว กรุงโตเกียว เมื่อคืนวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา

โดยภาพที่เผยแพร่ทางทวิตเตอร์เผยนาทีผู้โดยสารปีนออกจากตู้รถไฟทางหน้าต่างอย่างตื่นตระหนก ก่อนที่ตำรวจจับควบคุมชายผู้ก่อเหตุได้ เบื้องต้นระบุว่า อายุอยู่ในช่วง 20 ปีขึ้นไป

เหตุเกิดช่วงสองทุ่มตามเวลาญี่ปุ่น ตรงกับช่วงเวลาที่หน่วยเลือกตั้งปิดคูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป สำนักงานดับเพลิงญี่ปุ่นแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บ 17 คน และไม่ใช่ทุกคนที่ถูกแทง ส่วนผู้ที่บาดเจ็บหนักมี 3 คน โดยมีอาการสาหัส 1 คน เป็นชายอายุ 60 ปี

ทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่ามีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่ถ่ายภาพผู้ก่อเหตุไว้ได้โดยชายคนดังกล่าวสวมจุดโจ๊กเกอร์ ตัวร้ายจากแฟรนไชส์แบตแทน โดยหลังจากรถไฟหยุดลงมีผู้พบเห็นชายคนดังกล่าวนั่งอยู่คนเดียวบนรถไฟและสูบบุหรี่อย่างสบายใจ ขณะที่อีกคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมชายผู้ก่อเหตุ โดยชายคนดังกล่าวยอมให้จับแต่โดยดี

At least 15 people injured in an attack by a man on a train in #Tokyo – #Kyodo news agency #Japan pic.twitter.com/9CLsfn94bA

— Venkatesh Ragupathi (@venkatesh_Ragu) October 31, 2021