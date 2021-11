รัฐมนตรีอิสราเอลไม่สามารถร่วมการประชุม “ค็อป26” ได้ เหตุขาดทางสำหรับผู้ใช้วีลแชร์

เมื่องวันที่ 2 พฤศจิกายน สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า นางสาวคารีน เอลแฮร์ราร์ รัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานและทรัพยากรน้ำของอิสราเอล ระบุว่า ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมค็อป26 ที่จัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ได้ เนื่องจากไม่มีทางสำหรับผู้ใช้วิลแชร์

นางเอลแฮร์ราร์ทวีตผ่านบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวว่า “ฉันเดินทางมางานค็อป26 เพื่อพบกับผู้นำทั่วโลกและเพื่อนำเสนอปัญหาต่างๆ ของวิกฤตสภาพอากาศ ช่างน่าเศร้าที่ยูเอ็นซึ่งเคยบอกว่าสนับสนุนการเข้าถึงสิ่งต่างๆ สำหรับผู้พิการในปี 2021 กลับไม่มีตัวช่วยสำหรับผู้พิการเพื่อเข้างาน ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้จัดงานจะเรียนรู้จากบทเรียนที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อในวันรุ่งขึ้นฉันจะได้เข้าไปจัดการเรื่องการส่งเสริมพลังงานสีเขียว การขจัดอุปสรรคและประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน”

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ในคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีนัฟตาลี เบนเนตต์ ของอิสราเอล กล่าวว่า ได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวกับทางผู้จัดงานแล้ว และนายเบนเนตต์จะไม่เข้าร่วมงานในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ หากนางสาวเอลแฮร์ราร์ไม่สามารถเข้างานได้

ในขณะที่นายนีล วีแกน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำอิสราเอล ได้ทวีตว่า “ผมรู้สึกไม่สบายใจที่ได้ทราบว่านางสาวเอลแฮร์ราร์ไม่สามารถเข้าการประชุมค็อป26 ได้ ผมขอโทษท่านรัฐมนตรีอย่างสุดซึ้ง เราอยากให้การประชุมค็อปต้อนรับและครอบคลุมสำหรับทุกคน”

I am disturbed to hear that @KElharrar was unable to attend meetings at #COP26 I apologise deeply and sincerely to the Minister. We want a COP Summit that is welcoming and inclusive to everyone.

— Neil Wigan (@FCDONeilWigan) November 1, 2021