สยอง! รถบรรทุกน้ำมันระเบิดไฟลุกท่วมกลางกรุงฟรีทาวน์ ย่างสดเกือบร้อยศพ เจ็บอีกอื้อ (คลิป)

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เกิดโศกนาฏกรรมสุดสลดเมื่อรถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งเกิดระเบิดขึ้น จุดเปลวไฟลุกท่วมพื้นที่เป็นวงกว้าง หลังจากรถบรรทุกน้ำมันคันดังกล่าวประสบเหตุชนกับรถอีกคันหนึ่งบริเวณทางแยก กลางกรุงฟรีทาวน์ ในประเทศเซียร์ราลีโอน เมื่อค่ำวันศุกร์(5 พ.ย.)ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นบีบีซีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 84 ราย ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 91 ราย

คลิปเหตุการณ์ที่สื่อท้องถิ่นนำออกเผยแพร่ แสดงให้เห็นศพของผู้เสียชีวิตที่ถูกเปลวไฟย่างสยองจนดำไหม้หลายศพกระจายอยู่บนถนนโดยรอบรถบรรทุกน้ำมัน

อีวอน เอกี-ซอเยอร์ นายกเทศมนตรีกรุงฟรีทาวน์ โพสต์เผยบนเฟซบุ๊กว่า เหยื่อผู้เสียชีวิตมีรวมถึงชาวบ้านที่ไปรุมแย่งกันเก็บน้ำมันที่รั่วไหลออกมาจากรถที่ประสบเหตุ

ด้านหัวหน้าสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวว่า เป็นอุบัติเหตุที่น่าสยดสยองมาก มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ร่างของพวกเขาถูกไฟเผาจนดำไหม้

ภาพในที่เกิดเหตุซึ่งมีการแชร์ในโลกออนไลน์ แสดงให้เห็นร่างของเหยื่อที่มีบาดแผลถูกไฟเผาร่างรุนแรง นอนเรียงรายอยู่บนท้องถนน ขณะที่เปลวไฟยังลุกลามไหม้ไปยังร้านค้าและบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง

บีบีซีระบุว่า ประธานาธิบดีจูเลียส มาดา บิโอ แห่งเซียร์ราลีโอน กล่าวว่ารู้สึกแย่อย่างยิ่งกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นและการสูญเสียชีวิตของผู้คนที่น่าสยดสยอง พร้อมกับทวีตข้อความว่ารัฐบาลจะทำทุกอย่างในการสนับสนุนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้

Over 84 charred bodies have been received in various hospitals’ mortuaries due to an explosion that occurred last night at PMB Junction, Wellington in Freetown, Sierra Leone.🇸🇱 My prayers & condolences go to the families who lost their loved ones. May their souls rest in peace! pic.twitter.com/uCQZ2pjjCU

