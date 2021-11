เผยคลิป สาวบอกทีมงานให้หยุดคอนเสิร์ต ทราวิส สก็อตต์ แต่สตาฟฟ์ไม่สนใจ ก่อนดับ 8 ราย

จากกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันในเทศกาลดนตรีแอสโทรเวิลด์ ที่เอ็นอาร์จีพาร์ค ในเมืองฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ที่มีแฟนเพลงเข้าร่วมงานเกือบ 50,000 คน ที่พยายามเบียดเสียดไปหน้าเวที ขณะที่ ทราวิส สก็อตต์ แร็พเปอร์ชื่อดังกำลังแสดงอยู่นั้น จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บอีกราว 300 คน

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คอนเสิร์ตได้ยุติลง เจ้าหน้าที่ได้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 17 ราย ในจำนวนนี้มี 11 รายที่หยุดหายใจในทันที ขณะที่มีคนเจ็บอีกจำนวนมากที่เข้ารับการปฐมพยาบาลที่สวนสาธารณะเอ็นอาร์จีพาร์คซึ่งถูกใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม

อย่างไรก็ตาม ในโลกออนไลน์ มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ ขณะเกิดเหตุ ซึ่งผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ @Ashmelyn ได้โพสต์คลิปวิดีโอ ขณะที่ช่างภาพรายหนึ่งกำลังทำงาน โดย มีผู้ชม ปีนบันไดขึ้นไปบอกกับสตาฟฟ์ว่า ให้หยุดการแสดง เนื่องจากด้านล่างแออัด มีคนกำลังจะตายแต่สตาฟฟ์ก็ไม่ได้หยุด หรือ บอกไปกับทีมงานคนอื่นแต่อย่างใด

"Stop the show" and the staff did nothing. This shit is fucking heartbreaking #AstroWorld vc:@JanthonyOlivera pic.twitter.com/5vVZKLKV7h

— Ashmely🇩🇴 (@Ashmelym) November 6, 2021