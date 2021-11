‘อีลอน มัสก์’ถามชาวทวิต ขายหุ้นเทสล่า10%ดีไหม? กว่าครึ่งโหวตหนุนขาย!

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า นายอีลอน มัสก์ ผู้บริหารบริษัทสเปซเอ็กซ์และเทสล่า ได้ตั้งโพลสำรวจความเห็นบนทวิตเตอร์ส่วนตัว ที่มีผู้ติดตามกว่า 62 ล้านคนว่า ควรขายหุ้นเทสล่าของเขาจำนวน 10% ดีหรือไม่

โดยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ผู้ใช้ทวิตเตอร์เข้ามาโหวตใช่ 57.9% จากผู้โหวตทั้งหมดกว่า 3.5 ล้านคน โดยนายมัสก์ระบุว่า ยอมรับผลการโหวตไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร แต่นายมัสก์ไม่ได้ระบุว่าจะขายหุ้นเมื่อไหร่หรืออย่างไร

ทั้งนี้การตั้งโพลของนายมัสก์เกิดขึ้นหลังจากที่สมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตเสนอให้เก็บภาษีมหาเศรษฐีเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นไปที่การเก็บภาษีเกี่ยวกับหุ้นซึ่งเดิมจะถูกเก็บเมื่อขายหุ้นเท่านั้น

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

