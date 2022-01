หนุ่มโอด หลังติดโควิด องคชาตสั้นลง 1.5 นิ้ว แพทย์เผยเป็นผลข้างเคียงจริง

เป็นที่ทราบกันดีว่าการติดโควิด-19 นั้นอาจส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายของผู้ติดเชื้อได้แม้ว่าจะหายป่วยแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามกรณีของชายชาวอเมริกันวัย 30 รายหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยว่าพบผลข้างเคียง อวัยวะเพศชายสั้นลงนั้น น่าจะเป็นกรณีที่พบได้ยากอย่างยิ่ง

ชายไม่เปิดเผยนาม เล่าเรื่องราวดังกล่าวผ่าน พอดแคสต์ How to Do It ระบุว่าตนเป็นชายแท้ที่อยู่ในวัย 30 กว่าๆ โดยตนติดโควิด-19 เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2021 และมีอาการป่วยค่อนข้างมาก

ชายหนุ่มนิรนามเปิดเผยว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลตนมีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ จนต้องเข้ารับการรักษาและอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามหนุ่มรายนี้กลับพบปัญหาที่จะอยู่ติดตัวไปแบบถาวร นั่นก็คือ “อวัยวะเพศหดสั้นลงกว่าก่อนติดเชื้อโควิด”

“อวัยวะเพศผมหดสั้นลง ก่อนที่ผมจะป่วยผมมีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน ไม่ใหญ่มาก แต่ก็ใหญ่กว่ามาตรฐานชายทั่วไป แต่ตอนนี้อวัยวะเพศผมหดสั้นลงราว 1 นิ้วครึ่ง และกลายเป็นว่ามีขนาดสั้นกว่ามาตรฐานไปแล้ว” หนุ่มนิรนามระบุ นอกจากนี้ยังระบุว่า แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นปัญหาจากความเสียหายของหลอดเลือด และคาดว่าปัญหาดังกล่าวจะเป็นไปอย่างถาวร

“มันไม่ควรจะเป็นเรื่องสำคัญอะไร แต่มันส่งผลกระทบกับความมั่นใจและความสามารถบนเตียงของผม” หนุ่มนิรนามระบุ

แพทย์หญิงแอชลีย์ วินเทอร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเดินปัสสาวะ ในเมืองพอร์ตแลนด์ สหรัฐอเมริกา อธิบายถึงอาการดังกล่าวเอาไว้ว่า การหดสั้นลงของอวัยวะเพศนั้นเป็นผลกระทบแบบโดมิโน่ของปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

โดยพญ.วินเทอร์ ระบุว่า เป็นเรื่องจริงที่การมีปัญหาการแข็งตัวแล้วนำไปสู่สภาพอวัยเพศสั้นลง โดยช่วงเวลาที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวและมีเลือดไปเลี้ยงแบบเต็มที่จะส่งผลให้เกิดแผลแป็นที่นำไปสู่อาการอวัยวะเพศสั้นลงได้

พญ.วินเทอร์ อธิบายเพิ่มเติมว่าปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งที่นำไปสู่ปัญหาอวัยวะเพศสั้นลงนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีต้นเหตุทางกายภาพ แต่หากปัญหาอวัยะเพศไม่แข็งตัว ที่มีสาเหตุมาจากการวิตกกังวล หรือ ภาวะซึมเศร้าแล้วจะไม่ได้ทำให้อวัยวะเพศสั้นลงแต่อย่างใด

นอกจากนี้พญ.วินเทอร์ ยังเปิดเผยด้วยว่าไวรัสโควิด-19 สามารถเข้าไปในหลอดเลือดที่อวัยวะเพศและสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้ด้วย โดยยกตัวอย่างงานศึกษาวิจัยที่พบ ชิ้นส่วนของโคโรนาไวรัสในอวัยวะเพศของชาย 2 คนที่มีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวหลังจากฟื้นตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว

กรณีดังกล่าวเป็นงานศึกษาวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารเวิลด์เจอร์นัลออฟเมนส์เฮลธ์ (World Journal of Men’s Health) รายงานกรณีชายทั้งสองคน ที่อวัยวะเพศสามารถแข็งตัวได้ปกติก่อนติดเชื้อโควิด-19 แต่หลังจากติดเชื้อได้ 7-9 เดือนชายสองคนนี้ต้องเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายองคชาติเพื่อแก้ไขปัญหา

ขณะที่งานศึกษาวิจัยมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (University College London) ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารแลนเซ็ตส์อีคลินิคอลเมดดิซิน (Lancet’s EClinicalMedicine) ทำการศึกษาวิจัยอาการ “ลองโควิด” หรือผลข้างเคียงโควิดระยะยาว พบว่ามีอาการที่เกี่ยวข้องถึง 203 อาการ ใน 56 ประเทศ โดยพบว่ามีชายเกือบ 5 เปอร์เซ็นต์ที่มีอาการ ขนาดอวัยวะเพศหดสั้นลง ขณะที่ชายราว 15 เปอร์เซ็นต์มีรายงานปัญหาในการร่วมเพศ

ทั้งนี้ พญ.วินเทอร์ ระบุว่า ปัญหาอวัยวะเพศหดสั้นลงนั้นยังมีทางรักษาเช่นการบำบัดด้วยเครื่อง “ยืดองคชาติ” อุปกรณ์ปั๊มสุญญากาศ ที่เป็นวิธีการกายภาพบำบัดที่มักใช้รักษาคนที่มีองคชาตเล็ก และใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพื่อป้องกันปัญหาระยะยาว

นอกจากนี้ พญ.วินเทอร์ ยังแนะนำอีกทางเลือกสำหรับหนุ่มนิรนามนั่นก็คือการยอมรับขนาดอวัยวะเพศของตัวเองให้ได้

“ขนาดองคชาตไม่ได้ตัดสินคน และความไม่พอใจกับความยาวขององคชาตส่วนใหญ่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องของตนเองไม่ได้เป็นปัญหาของคู่นอน” พญ.วินเทอร์ ระบุ