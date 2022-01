สถานทูตอิสราเอลจัดเวทีแลกเปลี่ยน-จับคู่ธุรกิจด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลขอเชิญร่วมงาน “Israel-Thailand Cyber Security Online Forum: Securing the Future” งานสัมมนาและเจรจาธุรกิจออนไลน์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งปี ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00-16.40 น.ตามเวลาประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์ม ZOOM โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่ https://bit.ly/3KjliUT

ประเทศอิสราเอลเป็นผู้กำเนิดสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีมากมายหลายแขนง และถือเป็นประเทศศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญของโลกโดยเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือ Cyber Security ซึ่งเป็นโซลูชันส์หนึ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญต่อธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ มีข้อมูลเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการและหน่วยงานควรตระหนักถึง ในยุค Digital Transformation ที่ทุกคนควรปรับตัวให้เท่าทันอย่างรวดเร็วงาน Israel-Thailand Cyber Security Online Forum: Securing the Future พร้อมเป็นเวทีทางความรู้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปัจจุบันโดยการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญกว่า 10 ราย ทั้งจากประเทศไทยและอิสราเอลที่พร้อมมาแบ่งปันกลยุทธ์และแนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อาทิ

The future of Thailand cyber resilience โดย พลโท ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ การเสวนาในหัวข้อ Towards a Digital Future: Cyber Trends 2022 โดย ดร. กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ CISO จากธนาคารกรุงเทพ คุณฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ Chief Information Security Office and Chief Data Officer จาก True Digital Group คุณกิล โพลัค CISO จากธนาคารประจำประเทศอิสราเอล และคุณเปบจิน ก๊ก ผู้อำนวยการที่ปรึกษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ KPMG ประเทศไทย และเสวนาในหัวข้อ Manufacturing sector X operation technology security adoption โดย คุณอธิชา อังค์ไพโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโสและหัวหน้าฝ่าย IT ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ คุณศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลิท จำกัด คุณไลออร์ เฟรนเคล กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง Waterfall Security Solutions และ ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์

หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นอกจากนี้ภายในงานฯ ยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ที่รวบรวมสตาร์ทอัพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กว่า 8 บริษัทได้แก่ Perimeter 81 (แพลตฟอร์ม Network Security), SecuPi (โซลูชันส์ Data-centric Security), Deep Instinct (แพลตฟอร์ม Cybersecurity – Deep Learning), CyberInt ( โซลูชันส์ Cyber Intelligence and Cyber-security), Astoria (ผู้ให้บริการ Homeland Cyber Security), Claroty (ผู้ให้บริการIndustrial Cyber Security), ArcusTeam (Predictive Threat Elimination for Connected Devices) และ Terafence (Secured Connectivity for IoT Devices) โดยกิจกรรมเจรจาธุรกิจจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์