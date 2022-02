องค์การอนามัยโลก-รัฐบาลเงาเมียนมา-โป๊ปฟรานซิส ถูกเสนอชื่อเข้าชิงโนเบลสันติภาพ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เซอร์เดวิด เฟรเดอริก แอตเทนบะระ พิธีกรรายการโทรทัศน์และนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษคนดัง องค์การอนามัยโลก(ดับเบิลยูเอชโอ) และ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ(เอ็นยูจี) ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาเมียนมาที่จัดตั้งโดยกลุ่มส.ส.พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย(เอ็นแอลดี)ของนางออง ซาน ซูจี ผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่ถูกกองทัพเมียนมายึดอำนาจไปเมื่อปีที่แล้ว เป็นหนึ่งในผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีนี้ ที่จะมีการประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรตินี้ในช่วงปลายปี

นอกจากนี้ยังมีนางสเวียตลานา ซิคานูสกายา นักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านของเบลารุส โป๊บฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรคาทอลิก และ นายไซมอน โคฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของตูวาลู อยู่ในโผรายนามที่มีเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่มีการเปิดเผยออกมาด้วย

ทั้งนี้ผู้คนหลายพันคนทั่วโลกที่รวมถึงสมาชิกรัฐสภาของชาติต่างๆ ไปจนถึงอดีตผู้ที่เคยพิชิตรางวัลนี้สามารถเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลได้ ขณะที่คณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์ ผู้ทำหน้าที่พิจารณาตัดสินผลรางวัล ยังไม่ได้ให้ความเห็นต่อรายชื่อที่ถูกเปิดผยว่ามีการเสนอเข้ามาดังกล่าว โดยตามธรรมเนียมจะมีการเก็บข้อมูลในเรื่องนี้ไว้เป็นความลับมา อย่างไรก็ดี ผู้เสนอชื่อผู้เข้าชิงอย่างสมาชิกสภานิติบัญญัติของนอร์เวย์ได้เลือกที่จะเปิดเผยชื่อผู้ที่พวกเขาเสนอชื่อเข้าไป

สำหรับเซอร์แอตเทนบะระ อายุ 95 ปี เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ด้านธรรมชาติวิทยา เช่น “Life on Earth” and “The Blue Planet”ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ร่วมกับ Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) ซึ่งเป็นองค์กรประเมินด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกจากความพยายามที่จะอนุรักษ์ปกป้องความหลากหลายทางธรรมชาติของโลก

โป๊ปฟรานซิส ได้รับการเสนอชื่อจากความพยายามแก้ปัญหาวิกฤตสภาพอากาศ เช่นเดียวกับนายไซมอน โคฟ รัฐมนตรีต่างประเทศตูวาลู จากการมุ่งทำงานในปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ด้านองค์การอนามัยโลกได้รับการเสนอชื่อจากการนำต่อสู้กับวิกฤตโรคโควิด-19