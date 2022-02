‘ไบแนนซ์’ บ.คริปโทฯยักษ์ใหญ่ ซื้อหุ้น ‘ฟอร์บส์’ มูลค่า 6,500 ล้านบาท

บีบีซี รายงานเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ระบุว่า ไบแนนซ์ (Binance) บริษัทคริปโทเคอร์เรนซี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เข้าซื้อหุ้นของ “ฟอร์บส์” (Forbes) คิดเป็นเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 6,500 ล้านบาท นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐที่มีอายุยาวนาน 105 ปี

ฟอร์บส์ สื่อที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาเศรษฐีระดับโลก เปิดเผยเกี่ยวกับการซื้อหุ้นบริษัทของไบแนนซ์ ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้ฟอร์บส์กลายเป็นผู้นำในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างเช่น บิตคอยน์ได้

ชางเผิง เจา ผู้ก่อตั้งไบแนนซ์ ระบุว่า สื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจและให้การศึกษากับผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเรื่องตลาดคริปโทฯ และเทคโนโลยีบล็อกเชน

มหาเศรษฐีชาวแคนาดาเชื่อสายจีนทวีตข้อความด้วยว่า ตนมุ่งเน้นที่จะช่วยฟอร์บส์สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นของตัวเอง และพูดถึง “ความเป็นอิสระ” ของฟอร์บส์ ด้วยว่าเป็นสิ่งที่ “ล่วงละเมิดไม่ได้”

1/Had some questions in my DMs. Forbes editorial independence is and will always be sacrosanct. The strength of the Forbes brand and our investment depends on that continued independence.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) February 10, 2022