ยูเอ็นเผย เจ้าหญิงดูไบสบายดี-ขอความเป็นส่วนตัว หนึ่งปีหลังร้องถูกขังในวัง

นางมิเชล บาเชเลต์ ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ทวีตเปิดเผยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ว่า เจ้าหญิงลาติฟา พระธิดาในชีคโมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัล-มักตูม เจ้าผู้ครองนครรัฐดูไบ แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทรงระบุว่าพระองค์สบายดีและแสดงความปรารถนาให้เคารพความเป็นส่วนพระองค์

โดยเป็นการเปิดเผยความรู้สึกในระหว่างมีโอกาสพบปะกันในสถานที่แห่งหนึ่งในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยสถานที่ได้ อันเป็นไปตามคำร้องขอของเจ้าหญิงลาติฟา พร้อมกันนี้ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนฯยังได้โพสต์ภาพถ่ายคู่กับเจ้าหญิงลาติฟาบนบัญชีทวิตเตอร์ไว้ด้วย

.@mbachelet has met Dubai’s Sheikha Latifa, at latter’s request, in Paris. After introduction with Latifa’s legal advisor, the High Commissioner & Latifa met in private. Latifa conveyed to the High Commissioner that she was well & expressed her wish for respect for her privacy. pic.twitter.com/2VxLwVAMe0

— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 18, 2022