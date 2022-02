ฮือฮา! นักข่าวเอพีรายงานสถานการณ์ยูเครน สุดคล่อง 6 ภาษา (คลิป)

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีแชร์คลิปนักข่าวที่รายงานสถานการณ์ในยูเครนอย่างคล่องแคล่วได้ถึง 6 ภาษากันเป็นจำนวนมากจนเป็นไวรัล โด่งดังไปทั่วโลกโซเชียล นักข่าวมากความสามารถคนนี้คือ นายฟิลลิป คราวเธอร์ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศจากสำนักข่าวเอพี ซึ่งสามารถรายงานข่าวได้ทั้งในภาษาอังกฤษ ลักเซมเบิร์ก สเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศสและเยอรมัน โดยสามารถรายงานด้วยสำเนียงที่ชัดเจนทุกภาษา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายคราวเธอร์ได้เผยแพร่คลิปบนทวิตเตอร์ส่วนตัว ซึ่งเป็นวิดีโอรายงานข่าวสดจากกรุงเคียฟของยูเครนใน 6 ภาษา ที่มีการออกอากาศผ่านสื่อดังทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นช่องแอลเซอีของฝรั่งเศส ช่องอาร์ทีแอลของลักเซมเบิร์ก ช่องดีดับเบิลยูของเยอรมนี และช่องวีโอเอของสหรัฐ ล่าสุดคลิปดังกล่าวมีผู้เข้าชมแล้วมากกว่า 22.5 ล้านครั้ง รีทวีตแล้ว 48,700 ครั้ง และกดไลก์ทั้งหมด 181,100 ครั้ง

เว็บไซต์อินไซเดอร์ระบุว่า ในคลิปนายคราวเธอร์รายงานเกี่ยวกับสงครามที่ยาวนานระหว่างกลุ่มกบฏที่รัสเซียให้การสนับสนุน และยูเครนในแคว้นลูฮานสค์และแคว้นโดเนตสค์ ทางตะวันออกของยูเครน และในช่วงเวลาที่เขารายงาน ประชาชนในกรุงเคียฟซึ่งอยู่ห่างไปหลายร้อยกิโลเมตรยังคงอยู่อย่างสงบสุข

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT

— Philip Crowther (@PhilipinDC) February 21, 2022