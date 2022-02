เดือด! มิสไซล์โจมตีอพาร์ตเมนต์กลางกรุงเคียฟ (คลิป)

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า หน่วยฉุกเฉินของยูเครนรายงานเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ว่า อาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ในกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน ถูกขีปนาวุธโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวในชั่วข้ามคืน ท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างกองกำลังรัสเซียและยูเครน

เจ้าหน้าที่ระบุว่า กำลังระบุจำนวนเหยื่อและกำลังดำเนินการอพยพ ขณะที่ภาพอพาร์ตเมนต์ที่ถูกยิงเป็นรู ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นครอบคลุมห้องพักประมาณ 5 ชั้น ถูกเผยแพร่ไปทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์ก ขณะที่เศษอาคารที่ถูกโจมตีร่วงลงเต็มพื้นถนน

นายวิตาลี คลิทช์โก นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟ ระบุว่า อาคารดังกล่าวถูกขีปนาวุธโจมตี

Video of the missile strike on the apartment building in Kyiv (Ukraine)

