มนุษยชาติไม่ทิ้งกัน! เพื่อนบ้านยูเครนอ้าแขนรับผู้ลี้ภัยแล้วกว่า 120,000 คน

สกายนิวส์รายงานว่า องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีชาวยูเครนอพยพออกนอกประเทศแล้วกว่า 120,000 คน นับตั้งแต่เกิดการรุกรานยูเครนของรัสเซีย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดรัสเซียพยายามบุกโจมตียูเครนจากทุกทิศทาง

Romanians welcomed women and children fleeing the war in #Ukraine at the border. They lined up on the side of the road and unfurled a 'Free accommodation and food' banner and offered refreshments. One mother said 'We left the country not for ourselves, but for our children.👏 pic.twitter.com/ixqYeJ3hAN

— 🅑🅞🅑🅑🅘 (@Bobbi0987) February 26, 2022