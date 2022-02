เจ้าชายวิลเลียม-เคท ส่งเสียงหนุนปธน.เซเลนสกี พร้อมประกาศยืนข้างชาวยูเครน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เจ้าชายวิลเลียม รัชทายาทลำดับที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษ พร้อมพระชายา เคท ดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ ทรงทวีตข้อความแสดงความสนับสนุนประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน พร้อมประกาศทรงยืนเคียงข้างประธานาธิบดีเซเลนสกีและประชาชนชาวยูเครน ที่กำลังเผชิญการทำสงครามรุกรานจากรัสเซีย

“ตุลาคมปี 2020 เราได้มีโอกาสพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเพื่อเรียนรู้ความหวังและการมองโลกในแง่ดีของพวกเขาสำหรับอนาคตของยูเครน วันนี้เราขอยืนข้างประธานาธิบดีและประชาชนชาวยูเครนทุกคน ขณะที่พวกเขาต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่ออนาคตนั้น” ทวีตข้อความของดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ระบุ

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.

Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 26, 2022