‘ยูเอ็นเอชซีอาร์’ เผยชาวยูเครน อพยพแล้วกว่า 150,000 คน

นายฟิลิปโป กรานดิ ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ระบุว่า เวลานี้มีประชาชนที่ต้องหนีภัยความรุนแรงจากการบุกโจมตีของรัสเซียในยูเครนแล้วจำนวนมากกว่า 150,000 ราย

โดยนายกรานดิ ระบุว่า มีผู้อพยพชาวยูเครนมากกว่า 150,000 คนที่เวลานี้หนีข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งหนีข้ามแดนไปยังประเทศโปแลนด์ และอีกจำนวนมากหนีไปยังฮังการี มอลโดวา โรมาเนีย และอีกหลายประเทศ นอกจากนี้นายกรานดิ ระบุด้วยว่า การอพยพออกจากบ้านเรือนในยูเครนกำลังเพื่อจำนวนขึ้นเรื่อยๆ แต่สถานการณ์การสู้รบทำให้ยากต่อการคาดการณ์จำนวนผู้ได้รับผลกระทบรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือ

