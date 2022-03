สถานทูตยูเครน ประกาศรับสมัครคนไทยไปร่วมรบรัสเซีย เผยจ่ายค่าเดินทางเอง 30,000 บาท เงินเดือนสวัสดิการยังเป็นปริศนา

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ประกาศผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Посольство України в Таїланді/Embassy of Ukraine in the Kingdom of Thailand ประกาศรับสมัครชาวต่างชาติเพื่อไปร่วมรบกับกองทัพรัสเซียที่ประเทศยูเครน โดยเปิดเผยด้วยว่าจะต้องจ่ายค่าเดินทางเองราว 30,000 บาท

โดยประกาศดังกล่าว มีข้อความระบุว่า ขอเรียกร้องให้ชาวต่างชาติช่วยยูเครนต่อสู้กับการคุกคามของรัสเซีย ขณะที่เนื้อหามีใจความสำคัญระบุว่า ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเนลสกี ของยูเครน ขอร้องให้พลเมืองโลก มิตรของยูเครน ยูโรป สามารถเดินทางมาร่วมต่อสู้เคียงข้างชาวยูเครน เพื่อต่อต้านอาชญากรรัสเซีย

จากระเบียบของการระดมพลพลเรือน กองทัพบกยูเครน มีการอนุมัติผ่านกฤษฎีกาลงนามโดยประธานาธิบดียูเครน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนปี 2016 ชาวต่างชาติมีสิทธิร่วมรบกับกองทัพบกยูเครนภายใต้สัญญาอาสาสมัคร ร่วมในกองกำลังรักษาดินแดนของกองทัพบกยูเครน โดยเวลานี้กำลังจัดการแยกหน่วยทหารย่อยที่มีชื่อว่า “กองกำลังนานาชาติรักษาดินแดนแห่งยูเครน” พร้อมทั้งระบุด้วยว่า ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการมีส่วนร่วมในการทำเพื่อสันติภาพ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามข้อมูลโดยติดต่อไปยัง ผู้ช่วยทูตทหาร ที่สถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศที่คุณอยู่ (รายละเอียดการติดต่ออยู่ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต)

พร้อมทั้งลงท้ายว่า ขอโอกาสให้สันติภาพด้วยการปกป้องยูเครนและหยุดยั้งอาชญากรผู้รุกราน

ทั้งนี้ในช่องคอมเมนท์มีชาวไทยส่งข้อความไปถามทางช่องทางแชตของสถานทูตด้วยถึงวิธีการเดินทางไปช่วยยูเครนรบ ซึ่ง ได้รับคำตอบว่า จะต้องเดินทางด้วยเงินส่วนตัว โดยค่าเดินทางราว 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 30,000 บาท