บึ้มสนั่น! ขีปนาวุธถล่มศาลากลางเมืองคาร์คีฟ เจ็บอย่างน้อย 6 (คลิป)

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า หน่วยฉุกเฉินของยูเครนระบุผ่านเทเลแกรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคมว่า เกิดเหตุระเบิดอาคารที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เมืองคาร์คีฟ เมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของยูเครน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 6 ราย

ทั้งนี้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุ ที่กระทรวงต่างประเทศของยูเครนได้เผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์ เผยให้เห็นภาพอาคารที่ทำการถูกขีปนาวุธยิงจนเกิดระเบิดและไฟลุกท่วมทั้งอาคาร

Russia is waging war in violation of international humanitarian law. Kills civilians, destroys civilian infrastructure. Russiaʼs main target is large cities that now fired at by its missiles.

📍Kharkiv, Administration building pic.twitter.com/BJgyNnDp1h

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 1, 2022