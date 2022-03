สถานทูตยูเครน เปิดบัญชีธ.กรุงเทพฯ รับบริจาคช่วยยูเครนรบรัสเซีย

สถานทูตยูเครน ประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กПосольство України в Таїланді/Embassy of Ukraine in the Kingdom of Thailand ข้อความระบุว่า สถานเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย เปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ 2 บัญชีเพื่อรับบริจาคเป็นเงินไทยเพื่อสนับสนุนยูเครนและช่วยชีวิต ทุกการบริจาคสำคัญ!!!

ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีชาวไทยร่วมบริจาคกันเป็นจำนวนมาก