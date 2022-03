ถล่มอีก! รัสเซียบึ้มกรมตำรวจคาร์คีฟ (คลิป)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม สำนักข่าวบีบีซีรายงานอ้างอิงสำนักข่าว UNIAN ของยูเครนระบุว่า เกิดเหตุขีปนาวุธถล่มเมืองคาร์คีฟ ซึ่งหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ถูกทำลายคือ อาคารที่ทำการกรมตำรวจคารืคีฟ

ที่ปรึกษารัฐบาลยูเครนได้โพสต์วิดีโออาคารที่ถูกทำลายและไฟลุกท่วมบนเทเลแกรม

นายอันตอน เจราเชนโก ที่ปรึกษารัฐมนตรีกิจการภายในของยูเครน ระบุว่า อาคารอีกหลังที่อยู่อีกฝั่งของถนน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งชาติคาราซินก็ถูกโจมตีไปด้วย

ทั้งนี้ยังไม่มีการรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต

The mayor of #Kharkiv says at least 21 people have been killed & 112 injured during the last 12h of shelling.

The city’s going through another day of heavy fighting.

The regional police department has also been hitpic.twitter.com/nOnpFMuAsU#Ukraine

— World News Today (@govindsu11) March 2, 2022