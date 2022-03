แมวก็โดนด้วย! เจ้าเหมียวรัสเซีย ถูกแบน ห้ามแข่งรายการนานาชาติ หลังหมีขาวบุกยูเครน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทวิตเตอร์ของ CGTN Europe สื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ได้ทวิตว่า “แซงชั่นแมว แมวรัสเซีย ถูกแบนจากการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการของ คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์แมวนานาชาติ หรือ FIFe (Fédération Internationale Féline) ภายหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครน ซึ่ง สมาพันธ์ดังกล่าว ได้ระบุว่า แมวสายพันธุ์รัสเซีย และ แมที่อิมพอร์ตเข้ามาจากรัสเซีย ถูกห้ามไม่ให้เข้าแข่ง

Sanctions on cats? 🐈

Russian-owned cats have been banned from international competition following the invasion of Ukraine. FIFe (Fédération Internationale Féline) has also ruled that no Russian-bred cat can be imported and registered in its pedigree book outside Russia. pic.twitter.com/8CBHfgGTOZ

— CGTN Europe (@CGTNEurope) March 2, 2022