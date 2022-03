สุดสะพรึง! ไฟไหม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหญ่สุดในโลกที่ยูเครน

สถานการณ์สู้รบในยูเครนได้บานปลายออกไปอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มีรายงานว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริซเซียในยูเครน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ถูกไฟไหม้จากการโจมตีของรัสเซีย

นายดมิโทร ออลอฟ นายกเทศมนตรีเมืองเอเนอร์โกดาร์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของโลก!!! เป็นผลจากการยิงอย่างไม่หยุดยั้งโดยศัตรู อาคารและพื้นที่ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปถูกไฟไหม้”

นายออลอฟระบุในวิดีโอที่โพสต์ เรียกร้องให้มีการยุติการยิงใส่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริซเซียทันที

ทั้งนี้ มีรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้ระดมยิงเข้าใส่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป กระทั่งเกิดเหตุไฟไหม้ตามมาในที่สุด

ก่อนหน้านี้โฆษกของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริซเซียได้โพสต์วิดีโอในเทเลแกรม เรียกร้องให้มีการยุติการใช้อาวุธหนักยิงถล่มโรงไฟฟ้าแห่งนี้ เพราะถือเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริงที่อาจเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

พร้อมกันนี้ยังได้มีการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ยูเครนว่า การยิงของรัสเซียพุ่งเป้าตรงมาที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริซเซีย และเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ขึ้นในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 1 ใน 6 ตัวของโรงงาน อย่างไรก็ดี เตาปฏิกรณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงและไม่ได้มีการปฏิบัติงานในขณะนี้ แต่ยังคงมีเชื้อเพลิงนิวเคลียร์อยู่ภายใน ขณะที่พนักงานดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้เพราะถูกยิง

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริซเซีย เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศยูเครนมากถึง 25%

ล่าสุด ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA ได้เร่งติดต่อพูดคุยกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ของยูเครน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานการณ์ร้ายแรงที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Zaporizhzhia เรียกร้องให้ยุติการใช้กำลังและเตือนถึงอันตรายร้ายแรงหากเครื่องปฏิกรณ์ถูกกระทบ

❗️❗️Judging by the video from the scene, an administrative building is on fire at the #Zaporizhzhia NPP as a result of shelling. However, the reactors are very close to the shelling site. The shelling continues. pic.twitter.com/CCZiKgclIw

— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022