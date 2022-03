รู้จัก ‘โรงไฟฟ้าซาปอริชเชีย’ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

โรงไฟฟ้าซาปอริชเชียตั้งอยู่ที่เมืองเอเนอร์โฮดาร์ ริมอ่างเก็บน้ำคาคอฟกา ซึ่งอยู่ในเส้นทางแม่น้ำดนีเปอร์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครน อยู่ห่างจากภูมิภาคดอนบาส ทางตะวันออกที่มีการสู้รบกันราว 200 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเคียฟ ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 550 กิโลเมตร

โรงไฟฟ้าซาปอริชเชียเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ สร้างขึ้นระหว่างปี 1984-1995 เป็นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของโลก

โรงไฟฟ้าซาปอริชเชีย มีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 6 เตา แต่ละเตาสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 950 ล้านเมกะวัตต์ สามารถผลิตพังงานไฟฟ้าได้ทั้งหมด 5,700 เมกะวัตต์ ที่พอสำหรับบ้านเรือนประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 4 ล้านหลังคาเรือน

ในช่วงเวลาปกติโรงไฟฟ้าซาปอริชเชีย จะผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศยูเครนคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของทั้งประเทศ และคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่ผลิตได้ทั้งประเทศ

เกิดอะไรขึ้น

ทางการยูเครนเปิดเผยว่า เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่อาคารฝึกอบรมด้านนอกโรงงานไฟฟ้าในช่วงเช้ามืดของวันที่ 4 มีนาคมหลังจากถูกยิงถล่มจากกองทัพรัสเซีย ตามมาด้วยการยืนยันจากพนักงานในโรงงาน และรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนที่ยืนยันในเวลา 02.30น. ตามเวลาท้องถิ่น และเรียกร้องให้รัสเซียหยุดยิง

Footage of direct fire at a building at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant last night. Russian forces say the plant is under their control.

