คลิปนาทีชีวิต! ทีมข่าวสกายนิวส์ สื่ออังกฤษ โดนซุ่มโจมตีในยูเครน ร้องเสียงหลงบอก นี่นักข่าว เจ็บ 1

คลิปนาทีชีวิตของทีมผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ สกายนิวส์ สื่ออังกฤษ ที่ถูกซุ่มโจมตีบนรถยนต์ขณะขับอยู่บริเวณชานกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน เมื่อวันจันทร์(28 ก.พ.)ที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ สจ๊วต แรมซีย์ หัวหน้าข่าวของสกายนิวส์ได้รับบาดเจ็บ โดยกระสุนฝังเข้าที่แผ่นหลัง

สกายนิวส์เผยคลิปเหตุการณ์ที่ทีมงานข่าวของตนเองที่มาด้วยกัน 5 คน ขณะถูกโจมตี โดยในคลิปเหตุการณ์ได้ยินเสียงปืนรัวยิงโจมตี ท่ามกลางการร้องเสียงหลงของทีมงาน ที่ยังส่งเสียงตะโกนร้องด้วยความตื่นตระหนกบอกว่า “หยุด นี่นักข่าว นักข่าว”

สกายนิวส์รายงานด้วยว่า กระสุนปืนสองนัดพุ่งเข้าใส่เสื้อเกราะของตากล้อง รวมถึงตัวรถ ก่อนที่ทีมงานทั้ง 5 คน จะขับรถหนีออกมาและได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจยูเครนในภายหลัง สกายนิวส์รายงานว่าต้องสงสัยว่าผู้ก่อการชาวรัสเซียที่น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุยิงโจมตีทีมงานของสกายนิวส์

อย่างไรก็ดีขณะนี้ลูกเรือทั้งหมดของสกายนิวส์ปลอดภัยและเดินทางกลับมายังอังฤษแล้ว ส่วนโพรดิวเซอร์ของทีมงานซึ่งเป็นชาวยูเครนได้อยู่กับครอบครัวของเขาในยูเครน

WATCH: Sky News reporters ambushed near Kyiv, injuring one of them pic.twitter.com/zDXGGEwJ40

— BNO News (@BNONews) March 4, 2022