ยูเครนเริ่มอพยพปชช. ออกจากพื้นที่สู้รบในซูมี-เอียร์ปิน-มารีอูปอลแล้ว (คลิป)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ยูเครนเริ่มทำการอพยพประชาชนออกจากเมืองซูมี ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และจากเมืองเอียร์ปิน ใกล้กรุงเคียฟแล้ว หลังจากรัสเซียและยูเครนตกลงหยุดยิงและเปิดเส้นทางมนุษยธรรมเพื่อให้อพยพประชาชนออกจาก 5 เมืองที่ถูกกองกำลังรัสเซียปิดล้อมโจมตีอยู่ออกไปได้โดยปลอดภัย ที่คาดว่ามีผลตั้งแต่ 09.00-21.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น

บีบีซีระบุว่า ขบวนผู้อพยพจะเดินทางออกจากเมืองซูมี ไปทางตอนใต้ มุ่งหน้าสู่เมืองปอลตาวาของยูเครน ที่อยู่ห่างลงไปทางใต้ราว 175 กม. ทั้งนี้ฝ่ายยูเครนร้องขอให้รัสเซียเคารพข้อตกลงหยุดยิง

ด้านนางอีรินา เวเรชชุก รองนายกรัฐมนตรียูเครน กล่าวว่า กำลังวางแผนที่จะอพยพนักเรียนต่างชาติจากอินเดีย จีนและชาติอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย

ในเวลาต่อมา สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างรองนายกรัฐมนตรียูเครน กล่าวว่า ขบวนรถบัส 13 คัน กำลังมุ่งหน้าเข้าไปยังเมืองมารีอูปอล เพื่อไปรับผู้อพยพชาวยูเครนออกมาตามเส้นทางมนุษยธรรมที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตามยังคงมีสัญญาณบ่งชี้ว่ากองกำลังรัสเซียยังคงยิงโจมตีไปยังทิศทางที่มีการเปิดเส้นทางความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมดังกล่าว

คลิปการอพยพประชาชนชาวยูเครน รวมถึงนักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติในเมืองซูมี ไปยังเมืองปอลตาวา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม

We have already started the evacuation of civilians from Sumy to Poltava, including foreign students.

We call on Russia to agree on other humanitarian corridors in Ukraine.#Ukraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/pmjhHLkIrH

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 8, 2022